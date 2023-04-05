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Hayvancı sano ve silaj yapımına başladı ama…

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Hayvancı sano ve silaj yapımına başladı ama…
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi ve hayvancı vatandaşlarımız, Nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hayvanları için sano ve silaj yapımına başladıklarını dile getirdiler.
Bu yıl yağmurların bölge bölge farklı olduğunu belirten hayvancılar, bazı bölgelerde Ekim ayında yağan yağmurlar sonrası ekim yapanların tarlalarında sano ve silaj yapacak ekinlerin büyüdüğünü ifade ettiler.
Ancak ekim yapmakta geciken çiftçilerin tarlalarında daha ekinlerin sano veya silaj yapacak duruma gelmediğine dikkat çeken hayvancılarımız, “Buna rağmen birçok çiftçi oldukça yüksek fiyatlarla tarlalarındaki ekinleri sano yapmamızı istiyorlar. Bu da belimizi adeta büküyor” dediler.
Sano ve silaj yapımının çok maliyetli olduğunu ancak hayvanlarından verim almak için bunu yapmak durumunda olduklarını söyleyen hayvancılar, çiftçileri biraz insaflı davranmaya davet ettiler.
 
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