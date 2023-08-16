Hayvancı önlemini almaya çalışıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son yıllarda yaşanan yarı kuraklık nedeniyle zor günler geçiren hayvancılar bu yıl olası bir kuraklık için önlemlerini almaya başladı.

Bize ulaşan bilgilere göre, birçok hayvancının yeşil olarak yaptığı ve sakladığı silaj balyalarına ek olarak neredeyse iki katı kadar da kuru saman balyaları yaparak ambarlarında saklamaya karar verdi.

Özellikle Mesarya bölgesindeki büyük baş hayvancıların geçtiğimiz yıl yaşadıkları balya sıkıntısı nedeniyle ithal edilen balyalardan dolayı birçok hayvanlarının hastalanması nedeniyle bu yıl en az iki yıllık balya biriktirme kararı aldıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

