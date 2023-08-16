banner913
banner932
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
23 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
27 0
 
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
33 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
51 0
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
19 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
30 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
banner964

Hayvancı önlemini almaya çalışıyor

banner476

banner825
Hayvancı önlemini almaya çalışıyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son yıllarda yaşanan yarı kuraklık nedeniyle zor günler geçiren hayvancılar bu yıl olası bir kuraklık için önlemlerini almaya başladı.
Bize ulaşan bilgilere göre, birçok hayvancının yeşil olarak yaptığı ve sakladığı silaj balyalarına ek olarak neredeyse iki katı kadar da kuru saman balyaları yaparak ambarlarında saklamaya karar verdi.
Özellikle Mesarya bölgesindeki büyük baş hayvancıların geçtiğimiz yıl yaşadıkları balya sıkıntısı nedeniyle ithal edilen balyalardan dolayı birçok hayvanlarının hastalanması nedeniyle bu yıl en az iki yıllık balya biriktirme kararı aldıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.