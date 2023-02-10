Havalar perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde havaların soğumasıyla birlikte, gecelerin de özellikle soğuk olması nedeniyle vatandaşların perişan olduğunu ifade ediyorlar.

Gündüzleri hava sıcaklığının 12 santigrat derecelerde seyretmesi nedeniyle adeta içleri titreyen vatandaşlarımız, geceleyin ise sıcaklığın 5-6 derecelere kadar düşmesi nedeniyle üşüdükleri ve hasta oldukları bildirilmekte.

Özellikle hava sıcaklıklarının ani düşmesinden dolayı başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de hasta oldukları bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, birçok ilacın gerek g-hastanelerde gerekse eczanelerde bulunmamasından dolayı zatüreye varan gribal enfeksiyonların arttığı belirtiliyor.

