Haspolat’tan kötü kokular geliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün araçlarıyla Mağusa’dan Lefkoşa’ya doğru ilerledikleri sırada öyle kötü bir koku ile karşılaştıklarını ifade ederek ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler.



Vatandaşlarımız, Haspolat Kavşağı yakınlarında güneyden esen rüzgar dolayısıyla adeta bir lağım kokusuyla karşılandıklarını söyleyerek bu kokunun nereden geldiğini sorguladılar.

Özellikle Haspolat yeni sanayi olarak bilinen bölgede bu kokunun çok daha yoğun olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, kokunun Haspolat Pis Su Arıtma Tesisi’nden mi yoksa başka bir tesisten geldiğini sorgulayarak bu dayanılmaz kokunun giderilmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.

