Harnup üreticileri tatminkar fiyat bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı harnup üreticileri Eylül ayına girdiğimiz bugünlerde halen daha harnup fiyatının açıklanmamasını sorgulayarak, dünya piyasasında nasıl gidiyorsa ülkemizde de o fiyatın baz alınması gerektiğini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Harnup üreticileri harnubun uluslararası piyasada kilosu 2 Euro olduğunu, Türkiye'de ise toptan alımının ise 40 TL-60 TL civarında olduğunu iddia ederek “Eğer üretici desteklenecekse ortalaması 50 TL olmalıdır. Hellimdeki gibi harnupta da ihracat teşviki uygulansın ve bu sayede 50 TL /kg alım yapılsın” dediler.

Ekonomik değeri olan ve dünyada her geçen gün değer gören harnubun bedavaya çiftçinin elinden alınmaması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız “Kooperatif ucuza alsın, çiftçi değil de klimalı odalarda masa başındakiler kazansın uygulaması doğru değildir. Kooperatifin kuruluş amacı çiftçiyi desteklemektir, çiftçinin aleyhine çalışmak değildir” diyerek hükümet yetkilileri ve Tarım Bakanlığı’nı bu konuda hassas olmaları için uyardılar.

