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Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti

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Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, eski başbakanlarımızdan bir tanesinin kış ayları içersinde yaptığı bir üretici ziyaretinde havaların ısınınca fiyatların düşeceğini söylediğini hatırlatarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.
Geçtiğimiz gün gittikleri bir marketin sebze reyonunda karşılaştıkları fiyatlar karşısında eski başbakanın söylediği ‘Havalar ısınınca fiyatlar düşecek’ sözünü hatırladıklarını belirten vatandaşlarımız,  “Mevsim yaz oldu ama fiyatların düşmesini bir yana bırakın ikiye katlandı. Bu gidişat nereye varacak?” diye sorguladılar.
Üreticilerin desteklenmemesi halinde bu girdi maliyetleriyle fiyatların daha da yükseleceğini duyduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir kilo sarı fasülye 60 TL’nin üzerinde 1 kilo domates halen 30 TL civarında, meyveler deseniz el yakıyor” diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
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