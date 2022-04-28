



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde market alışverişi için gittikleri bir süpermarkette sebze reyonundan alış-veriş yaparken gördükleri domates ve salatalık fiyatlarını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, bundan 2 ay önce Başbakan Sucuoğlu’nun bir açıklamasında sebze fiyatlarının havaların soğuk olmasından dolayı arzın az olması nedeniyle yüksek olduğunu ve havaların ısındıkça fiyatların düşeceğini söylediğini hatırlatarak “Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti? Daha fazla yükseldi” dediler.

Bundan bir ay öncesine kadar domatesin fiyatının 25-27 TL olduğunu belirten vatandaşlarımız, şimdi ise fiyatların 30-35 TL arasında değiştiğini gözlemlediklerini iddia ettiler.

Üreticiden alış fiyatının ne olduğunu bilmediklerini ve bu nedenle kimin ne kadar komisyonla fiyat belirlediğini tam net söyleyemeyeceklerini ifade eden vatandaşlarımız, “Burada üreticiden daha çok tüccar ve market sahipleri kazanıyor biliyoruz. Çünkü üreticinin tüm girdi maliyetleri son 6 ayda % 200 zamlandı” diyerek piyasada denetim olması gerektiğini sözlerine eklediler.

