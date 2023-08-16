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Girne’de kaçak inşaata geçit yok

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Girne’de kaçak inşaata geçit yok
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin hızla gelişen şehirlerinden olan Girne’de yeni belediye başkanı Murat Şenkul kaçak inşaatlara izin verilmeyeceği konusundaki sert tutumunu sürdürürken bölgede kaçak inşaatların sürmesi Şenkul’u kızdırdı.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul zabıtaların yaptığı denetimlerde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bir inşaatın mühürlendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak isyanını şöyle dile getirdi:
“Kaçak inşaata müsaade etmeyeceğiz diyoruz ama birileri bizi sınamaya devam ediyor.
Vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanlar da kaçak işlere başladı çünkü devlet ciddiyetinden eser yok merkezi idarede.
Artık sadece mühür de yok !
Belediyemize 1 asgari ücret ceza ödemek isteyen herkes kaçak yapı konusunda şansını denemeye devam etsin.”
Şenkul, Girne Belediyesi olarak, kaçak yapıların acı sonuçlarını Türkiye’deki 6 Şubat depreminde gördüklerini belirterek bu nedenle kaçak yapıya izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
 
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