Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz akşam Gazimağusa’da bir toplantı için gittikleri işyerinin otoparkında karşılaştıkları fotoğraftaki manzara karşısında isyan ettiklerini kaydettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi park alanında özürlüler için ayrılmış olan iki park yerine iki kiralık aracın park ettiğini belirten vatandaşlarımız, “Acaba gerçek özürlü olabilirler mi? diye merak ettiğimiz için arabaların yanına gidip inceledik. Ancak araçlarda ne özürlü olduklarını gösteren bir işaret ne de yazı vardı” dediler.

Bu araç sürücülerinin trafik kurallarını ve levhalarını hiç bilmeyen kişiler olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen vatandaşlarımız, herkesin başkalarının haklarına saygı göstermeleri gerektiğini sözlerine eklediler.

