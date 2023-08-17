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Geçitköy Barajına gelen suyun fazlalığı, denize değil göletlere akıtılabilirdi

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Geçitköy Barajına gelen suyun fazlalığı, denize değil göletlere akıtılabilirdi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa bölgesinin büyük göletlerinden olan Kanlıköy Göleti’nin tamamen kuruduğunu bize gönderdiği fotoğrafla ileterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Bu göletin ve bunun gibi birçok göletin hem yar altı kaynaklarını hem de doğadaki birçok canlıyı beslediğini ifade eden vatandaşlarımız, bu göletlerin kurumaması gerektiğini belirttiler.
Bu göletlerin kurumaması için yapılması gerekenin çok basit olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Türkiye'den Geçitköy Barajı'na gelen suyun fazlasını sırasıyla, Şirinevler Göleti, Kanlıköy Göleti, Gönyeli Barajı, Hamitköy Göleti ve sırayla bu göletlere akıtılsa bu bölgeler bu sulardan faydalanır ve fazla su denize akıtılmazdı” dediler.
Bu ülkenin bir damla suya bil muhtaç olduğunu bu nedenle Geçitköy Barajı’na gelen suyun fazlalığının denize akması yerine göletlere akıtılması için çalışma yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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