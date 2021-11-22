Garavolliciler iş başında





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, geçtiğimiz hafta Perşembe gününden itibaren ülkemizde görülen bereketli yağmurlar sonrasında garavolli severler ve garavolli toplayarak kazanç sağlayanların iş başında oldukları bildirildi.

Etkili yağmurların özellikle kuzey Mesarya bölgesinde son günlerde toprağa düşmesi sonrasında garavollilerin toprak altından çıkmaya başlamasıyla birlikte garavolli meraklılarının doğaya çıktıkları bize ulaşan bilgiler arasında.

Bazı kişilerin kendi zevkleri için garavolli toplarken, bazı kişilerin ise topladıkları garavollileri satarak kazanç elde ettikleri bildirilirken, bu yıl yağmurların geç düşmesinden dolayı garavollilerin çoğalmasının az olacağı ifade ediliyor.

