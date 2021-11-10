“Fosil yakıtların sonuna doğru ilerlediğimizin resmi”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün bir benzin istasyonunda dikkatini çeken elektrikli araçlar için şarj istasyonu ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı.



Sürücü vatandaşımız bu resmin dünyada artık petrol türevlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını gösteren bir resim olduğuna vurgu yaparak “Fosil yakıtların yavaş yavaş sonuna gelindiğinin resmidir bu..” dedi.

Güzelyurt’ta bir benzincide çektiği bu fotoğraf ile ilgili olarak benzincide görevli kişiden aldığı bilgiyi bizlere aktaran vatandaşımız araçların 7 buçuk liraya ful şarj olabildiğini öğrendiğini aktararak bunun çok güzel bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ülkemizin güneşi bol bir ülke olduğu için yenilenebilir enerji santralleriyle bu gibi elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının desteklenebileceğini ifade eden vatandaşımız, “Bana göre ülkede elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi gerek. Zaten dünyada hızla elektrikli araçlara kayma var. Bizim ülkemizde de bunu hızlandırmamız şart” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

