banner583
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
20 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
 
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
139 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
47 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
14 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
43 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
13 0
banner661
banner726

“Fırtına, çevremizi ne kadar kirlettiğimizi gösterdi”

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün ülkemizde sabahtan itibaren etkili olan fırtına nedeniyle başta sürücüler olmak üzere herkesin zor anlar yaşadığını belirterek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

banner714
“Fırtına, çevremizi ne kadar kirlettiğimizi gösterdi”
banner721

Vatandaşlarımız, özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artıran fırtına nedeniyle yollarda olan sürücülerin büyük tehlikeler atlattığını ifade ederek fırtına nedeniyle her tarafın moloz dolduğunu ve yolların da tehlikeli hale geldiğini söylediler.
Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde yolculuk yapan bazı sürücülerin çevreye bırakılan çöplerdeki poşetler, torbalar ve molozların fırtınayla birlikte yollara sürüklenmesinden dolayı zor anlar yaşadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi anayollara sürüklenen poşetler araçların önüne çıktı, camlarına yapıştı ve sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Yani kazayla adeta burun buruna kaldılar” dediler.
Bu fırtınanın bir kez daha toplum olarak çevreyi ne kadar kirlettiğimizi bize gösterdiğini belirten vatandaşlarımız “Umarız artık çöplerimizi, molozlarımızı çevreye gelişi güzel  bırakmayız” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.