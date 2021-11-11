“Fırtına, çevremizi ne kadar kirlettiğimizi gösterdi”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün ülkemizde sabahtan itibaren etkili olan fırtına nedeniyle başta sürücüler olmak üzere herkesin zor anlar yaşadığını belirterek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.



Vatandaşlarımız, özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artıran fırtına nedeniyle yollarda olan sürücülerin büyük tehlikeler atlattığını ifade ederek fırtına nedeniyle her tarafın moloz dolduğunu ve yolların da tehlikeli hale geldiğini söylediler.

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde yolculuk yapan bazı sürücülerin çevreye bırakılan çöplerdeki poşetler, torbalar ve molozların fırtınayla birlikte yollara sürüklenmesinden dolayı zor anlar yaşadığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi anayollara sürüklenen poşetler araçların önüne çıktı, camlarına yapıştı ve sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Yani kazayla adeta burun buruna kaldılar” dediler.

Bu fırtınanın bir kez daha toplum olarak çevreyi ne kadar kirlettiğimizi bize gösterdiğini belirten vatandaşlarımız “Umarız artık çöplerimizi, molozlarımızı çevreye gelişi güzel bırakmayız” diyerek sözlerini tamamladılar.

