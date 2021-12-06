Fırsatçılık aldı başını gidiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün gittiği mahallesindeki büyük markette yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak marketlerin ve tedarikçilerin dövizin yükselişini adeta fırsatçılığa çevirdiğini dile getirerek sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, geçtiğimiz gün mahallesinde de şubesi bulunan kaliteli ürün, uygun fiyat, iyi hizmet sloganlı zincir markete girdiğini, zira eşinin sipariş ettiği foil da almak için rafa yöneldiğini anlatarak “Rafta 5 metrelik foil, 15.75. U yavvolem, bunun 8'liğini alırdık bu fiyata. Onun dışındaki diğer markalarda ise fiyat yok.”

Kendisinin seytan dürttüğünü ve elindeki 5 metrelik foil kağıdının fiyatını okutmak için kasaya yöneldiğini aktaran vatandaşımız “Kasiyer boştu, okuttuk. Sadece 31 liracık.E rafta bu fiyat dedim, ‘siz yanlış ürüne baktınız’ dedi kasiyer, kendinden emin. A gızım, okumam yazmam var, barkodu ayni. 1 lira değil fark %100, nasıl olur dedim” diyerek olayı anlattı.

Kasiyer kızın başka bir görevli çağırdığını ve kendisinin bir şikayeti olduğunu görevliye aktardığını belirten vatandaşımız, barkoda bakıldığını, ebata bakıldığını ve her ikisinin de doğru olduğunu gördüklerini söyledi.

Görevli delikanlının kendisine “Beyefendi, yeni sisteme geçtik de, ondan olmuş olabilir farklılık” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştığını aktaran vatandaşımız “Anladım dedim.Neyi anladın der gibilerden baktı delikanlı yüzüme.Kazık sistemine geçtiniz dedim, kör duttuğunu öper sistemi ama yeni değil, hep böyleydi” diye cevap verdiğini ifade etti.

