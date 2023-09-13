Fareler köylere dadandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yavaş yavaş yaz ayları geride kalırken, hava sıcaklıklarının halen normallerin üzerinde olmasından dolayı ovalardaki hayvanların su ve yiyecek sıkıntısı yaşamaya başladığı için evlere dadanmaya başladıklarını dile getirdiler.

Bu havyaların başında ova fareleri olduğunu ifade eden vatandaşlarımız fare popülasyonunun her geçen gün arttığını ve bu nedenle de ovalarda yiyecek bulamayanların köylere gelerek evlere dadandığını belirttiler.

Ova farelerinin özellikle ambarlara hücum ettiklerini hatta yiyecek bulamadıkları zaman ise evlere girdiklerini gözlemlediklerini söyleyen köylü vatandaşlarımız, bu hayvanlarla nasıl başa çıkacaklarını kara kara düşündüklerini dile getirdiler.

