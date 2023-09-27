banner913
banner932
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
13 0
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
16 0
 
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
10 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
261 0
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
17 0
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
16 0
banner964

Eylül’ün sonunda deniz keyfi yapılıyor

banner476

banner974
Eylül’ün sonunda deniz keyfi yapılıyor
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Eylül ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının gündüzleri halen 36-40 derece arasında olduğunu belirterek, bu sıcaklıklardan dolayı serinlemeye çalışan vatandaşların denizlere ve sahillere akın ettiğini dile getirdiler.
Özellikle hafta sonu aileleriyle vakit geçiren birçok vatandaşın serinlemek için çoluk çocuk sahillere akın ettiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Özellikle Ağustos 15 sonrasında daha serin hava beklerken sıcaklıkların artması herkesi perişan etti” diye konuştular.
Bu hava sıcaklıklarının düşmemesinin yegane nedenin küresel ısınma olduğunun artık açık seçik ortada olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Eylül sonunda deniz keyfi güzel ama diğer yandan bitki örtüsü ve çevremiz göz göre göre çölleşiyor” diyerek görüşlerini paylaştılar.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.