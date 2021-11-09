Ercan’da antijen test işkencesi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ay başından itibaren yürürlüğe konan yurt dışından ülkeye gelen kişilere Ercan Havalimanı’nda antijen test yapılması uygulamasının son günlerde adeta işkenceye dönüştüğünü dile getirerek dün sabah yaşadıkları zor anları fotoğraflayarak paylaştılar.

Vatandaşlarımız, 2-3 günlüğüne Türkiye’ye gidip dönen kişilerin bile ülkeye geri döndüklerinde Ercan Havalimanı’ndan girişte 90 TL ödeyerek antijen yapmasının çok büyük bir saçmalık olduğunu zira bu kişilerin uçağa binmeden önce zaten Türkiye’de test yaptıklarını dile getirdiler.

Ayrıca 90 TL vererek antijen test yapılması için Ercan’da insanların neredeyse 1 saat bekletilerek adeta canlarından bezdirilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Hem paramızı veriyoruz hem de kucak kucağa test yapmak için saatlerce sıra bekliyoruz. Bu nasıl bir mantık” diyerek isyan ettiler.

