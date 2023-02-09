En kârlılar oduncular

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kış aylarının yaşandığı ülkemizde soğuk günleri en iyi değerlendirenlerin oduncular olduğunu iddia ederek görüşlerini dile getirdiler.

Özellikle Ocak ayı içindeki soğuk günlerden dolayı ısınmak için şömine ve odun sobası kullanan ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin şöminelik odun ya da kütük tarzı odunlar olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, bu fırsatı iyi değerlendiren oduncuların hemen her gün van tipi araçlarıyla ormanlardan yaşlı ağaçları kestiklerini iddia ettiler.

Kendilerinin en çok merak ettiği konunun, kasa kasa odun satan oduncuların hangilerinin bu işi yasal olarak yaptığını sorgulayan vatandaşlarımız, Orman Dairesi’nin kimlere odun kesme yetkisi verdiğini bilmek istediklerini dile getirdiler.

