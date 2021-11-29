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Ekmeğin gramajı düştü fiyatı yükseldi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde birçok tüketim maddesine yükselen döviz kurları nedeniyle zamlar yapıldığını ve bu zamlardan birinin de unlu mamullere yapıldığını ancak yapılan zamlarla birlikte vatandaşın kandırıldığını da savundular.

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Ekmeğin gramajı düştü fiyatı yükseldi
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Özellikle ekmeğe yapılan zammın çok yüksek olduğunu ancak esas sorunun zam değil fiyatın yükselmesiyle birlikte gramajının da düştüğünü iddia ettiler.
Gerek fotoğrafta görüldüğü gibi somun ekmeğin gerekse büyük boy dilimli ekmeğin bazı üretici firmalar tarafından hem fiyatının yükseldiğini hem de gramajının azaldığını dile getiren vatandaşlarımız “Böyle bir düzenbazlık olamaz. Vatandaşı bile bile kazıklamak bu olsa gerek. He gramajını düşüreceksin hem de fiyatını yükselteceksin. Bu kabul edilemez bir durum”  diye konuştular.
Bu konuda gerek tüketici derneklerinin gerekse ilgili bakanlığın gereken denetimleri yapmasını beklediklerini belirten vatandaşlarımız insanların göz göre göre kazıklanmaması gerektiğini ifade ettiler.
 
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