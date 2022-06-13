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Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar

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Ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini unutuyorlar

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı araç sürücülerinin kullandıkları arabalar güvenerek yollarda ve park alanlarında çok saygısızca hareket ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen araçların Cumartesi günü Girne’de bir park alanında çekildiğini belirterek “Bu araç sürücüleri kendilerinin araçlarının lüks araç olduğunu zannederek park yerinin giriş çıkış yoluna park ederek resmen büyük bir saygısızlık yaptılar” dediler.
Araç sürücülerine ehliyet verilirken ‘istediğin yere park edemezsin’ denildiğini ancak bu araç sürücülerinin hiç kimseyi takmadığını ifade ederek “Ehliyeti her önüne gelene verirsen yolun ortasına park da eder. Ama kişiler bir zıplar 2 zıplar üçüncü de kendi kazdıkları kuyuya düşerler” diyerek sitemlerini aktardılar.
 
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