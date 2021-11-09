“Eğitimde fırsat eşitliğinden söz etmeyin”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı orta eğitimde öğrenim gören öğrenci velileri ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinden söz eden kişileri kınadıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, yıl 2021 olmasına karşın halen sınıfların oldukça kalabalık olduğunu dile getirerek “45 kişilik sınıflarda öğrenim gören çocuklara "eğitimde fırsat eşitliği" cümlesini kurmayın.!” dediler.

Öte yandan yeni eğitim döneminde 2 aylık bir sürenin neredeyse geride kaldığını ve önümüzdeki hafta orta eğitimde ilk sınavların yapılacağını ifade eden velilerimiz, ama bugün olduğu birçok okulda öğretmen eksikliği olduğunu belirterek bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği olduğundan bahsedilmemesi gerektiğini söylediler.

Ülkemizde eğitimin her geçen gün daha da gerilediğini savunan vatandaşlarımız sadece bina yaparak değil içini de doldurarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gerektiğini sözlerine eklediler.



