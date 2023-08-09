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Durak mı çöplük mü?

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Durak mı çöplük mü?
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Ayaklı Gazete’ye Mesarya bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, Mesarya’nın göbeği olan ve Mağusa – Lefkoşa anayolunun önemli bir kavşağı durumundaki Dörtyol Kavşağı’nda görüntüledikleri durumu bizlerle paylaşarak bu duruma tepki gösterdiler.
Dörtyol Kavşağı’nda bulunan durağın etrafının fotoğrafta da görüldüğü gibi adeta bir çöplüğü andırdığını ifade eden vatandaşlarımız, insanlarımızın ve yetkililerin neden çevresine karşı bu kadar duyarsız olduğunu sorguladılar.
O durağı kullanan insanların çöplerini etrafa atmak yerine ellerinde tutarak çöpe atması gerektiğini dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, bu bölgeden sorumlu olan belediyenin ise en azından buraya bir çöp kutusu yerleştirerek haftada bir kez çöpleri alması gerektiğini belirttiler.
“Temizlik mi imandan gelir; iman temizlikten mi?” diye soran vatandaşlarımız, serzenişte de bulunarak sözlerini tamamladılar.
 
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