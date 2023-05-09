Domatesin fiyatının yükselmesinin sebebi Güney’e ihraç mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarına doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde ilkbahar ve yaz aylarının en fazla kullanılan sebzesi olan domatesin şuan tezgahlardaki fiyatının adeta el yaktığını ifade ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Geçmiş yıllarda kış aylarında yükselen sebze fiyatlarının bu yıl kış aylarının aksine yaz aylarına doğru yükselmesine bir anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlarımız “Sera domatesi ile birlikte neredeyse açık domates bile reyonlarda yerini almaya başlayacak ancak fiyatlar halen el yakıyor” dediler.

Önceki gün büyük bir süpermarketten alışveriş yapmak için sebze reyonuna gittiklerini ancak domates fiyatlarını gördükleri zaman adeta korktuklarını belirten vatandaşlarımız “Bir mutfağın adeta direği olan domatesin bugünlerde 45 ile 50 TL arasında değişen fiyatlardan satılması kabul edilir gibi bir olay değil. Domates değil sanki altın mübarek” diyerek tepkilerini bizlerle paylaştılar.

Domatesin bu şekilde fiyatının yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesinin son zamanlarda domatesin Güney Kıbrıs’a ihraç edilmeye başlanmasından dolayı iç piyasaya yeterli domates kalmaması olduğu iddia edildi.

