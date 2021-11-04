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Dijital seyahat belgesi alımı bezdiriyor

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Dijital seyahat belgesi alımı bezdiriyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Türkiye’den ve diğer ülkelerden ülkemize gelmek isteyen kişiler için yeni uygulamaya konan dijital seyahat belgesi uygulaması oldukça sıkıntı yaratıyor.
Bize ulaşan bilgilere göre, başta Türkiye’den olmak üzere ülkemize gelerek gerek kısa bir tatil gerekse iş amaçlı ziyaretlerde bulunacak kişilerden 1 Kasım’dan itibaren istenen dijital seyahat belgesi doldurulmasının oldukça sıkıntılı olduğu, zira bu formları doldurmak için girilen sağlık bakanlığı linklerinde kopuklukları yaşanması nedeniyle bu belgelerin doldurulmasının saatler aldığı ifade ediliyor.
Dijitial seyahat belgesi içinde yer alan bazı linklerin de çalışmaması nedeniyle ziyaretçilerin bir yere kadar ilerlemesi sonrasında sitenin çalışmaması nedeniyle bu belgeyi doldurmaktan vazgeçtikleri bize ulaşan bilgiler arasında.
Bu arada dijital seyahat belgesi içinde yer alan girişte antijen test yapılmasıyla ilgili ücretin ödenmesine karşın belgesini tamamlayamayanların bu ücreti geri alamadığı için sinir küpüne döndükleri bildirilmekte.
 
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