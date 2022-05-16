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“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”

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“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde devletin ne halde olduğunu göstermek için çok şey aramaya gerek olmadığını belirterek geçtiğimiz gün Girne’de bir devlet dairesinin arkasında rastladıkları fotoğraftaki bu görüntüyü bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi devlete ait olan bir dairenin tabelasının, koltuklarının ve de masasının arka bahçede atıl vaziyette olduğunu belirten vatandaşlarımız, bunların devlet demirbaşları olduğunu ancak ülkedeki başıboşluk nedeniyle ortada bırakıldığını iddia ettiler.
Bu devlet demirbaşlarının Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne teslim edilmesi gerekirken, çürümek için etrafa bırakıldığını söyleyen vatandaşlarımız “Bu gibi eski veya işe yaramayan malzemeleri neden bir yerde toplayıp hurda niyetine satmıyorlar” diye tepkisini dile getirdiler.
Vatandaşlarımız, artık ülkede uyanma vakti geldiğini söyleyen vatandaşlarımız, devlet dairelerinde lüks hayat yaşayan memurlar ile sefillik içinde olanların ayırt edilerek eşitlik ilkesinin devreye girmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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