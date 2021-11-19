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Çöpler artık vatandaşlar tarafından toplanıyor

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Vatandaşlar çöplerini artık kendileri topluyor

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Çöpler artık vatandaşlar tarafından toplanıyor
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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız Mağusa Belediyesi’nde bir süreden beridir devam eden mali kriz nedeniyle maaşlarını alamayan çalışanların başlattığı iş yavaşlatma ve bırakma eylemi nedeniyle bazı bölgelerde çöplerin toplanmamasından dolayı bu bölge sakinleri sokaklarını temizleme görevini yerine getirmeye başladığını belirttiler.
Uzun süredir gerek çöplerin toplanmaması gerekse sokakların süpürülmemesinden dolayı kaldıkları bölgede çevre kirliliğinin hat safhaya çıktığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle kendilerinin gerek evlerinin önünü gerekse sokaklarını temizlediğini söylediler.
Bölgelerinde temizlik yapan çöpçülerin bir kenara bıraktıkları çöp arabaları ve süpürgelerini alarak başladıkları çevre temizliği ile bir nebze olsun sokaklarını temizleyen vatandaşlarımız, bu durumun daha uzun süre devam etmemesini umut ettiler.
 
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