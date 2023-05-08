Çocuk parkında bu görüntü hiç hoş değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, dün sabahleyin gittikleri çocuk parkında karşılaştıkları bu görüntü nedeniyle oldukça öfkelendiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sık sık gittikleri bu çocuk parkında bir gün önce bu görüntünün olmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Anlaşılan bazı gençler veyahut yabancı öğrenciler dün gece burada alem yapmışlar ama çöplerini de burada bırakıp kaçmışlar. Bu kabul edilmez bir durum” dediler.

İçki içmek isteyenlerin ya bir bara gitmesi veyahut evinde içkisini ismesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Çocuk parkları çocuklarındır… Çocukların olmalı. Biz pislikten giremedik… Memleket gibi…” diyerek sözlerini tamamladılar.

