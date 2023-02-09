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Çitfçi kararsız kaldı

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Çitfçi kararsız kaldı
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ocak ayının ortasından itibaren başlayan bereketli yağışlar sonrasında yeniden yeşeren doğa ve ekinlerden dolayı umutlanan çiftçilerin kararsızlık içinde olduğu bildirilmekte.
Şubat ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bugünlerde çiftçilerin tarlalarındaki ekinlerin yeni yeşermesi nedeniyle bazı çiftçilerin zirai ilaçlama konusunda kararsız kaldıkları bize ulaşan bilgiler arasında.
Çiftçilerin her yıl yabani otlar için tarlalarına zirai ilaç kullandıkları ancak bu yıl ekinlerin boylanmamasından dolayı yabani otlarında daha topraktan çıkmaması nedeniyle ilaçlama yapıp yapmamayı düşündükleri bildirilmekte.
Kısa bir zaman içinde bu kararı vermeleri gerekeceği zira günlerin uzaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla ekinlerin hem boylanıp hem de başaklanabileceği ancak tam akside olacağı konusunun kafalarını karıştırdığı aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.
 
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