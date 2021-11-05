Çiftçi gübre bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar aylarının son ayında olduğumuz bugünlerde hayatını çiftçilik yaparak kazanan vatandaşlarımız ekim sezonuna başlamak için sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, geçmiş yıllarda tarlalarına kullandıkları taban gübrelerini aldıkları kooperatiflerinin halen kendilerine gübre vermemesi nedeniyle ekim sezonunu açamadıkları bildiriliyor.

Bağlı oldukları Kooperatiflerinin yaz aylarında aldığı taban gübresi siparişlerini bugün olmasına karşın halen teslim etmemesinin sebebinin ise geçtiğimiz yıl verilen gübrelerin borcunun halen kapatılmış olmaması olduğu iddia edildi.

Çiftçilerin kuraklık nedeniyle ürün veremediklerinden dolayı Genel Tarım Sigortası tarafından verilecek olan kuraklık tazminatlarını bekledikleri bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.

Bu arada gübre fiyatlarının dünya piyasalarında geçtiğimiz yıla göre yüzde yüzün üzerinde zamlanmış olmasının çiftçileri karar kara düşündürdüğü bildirilirken, bu yıl tarlalarının ya boş kalacağı ya da gübreyi az kullanacakları bize ulaşan haberler arasında.

