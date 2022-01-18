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Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız

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Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi vatandaşlarımız, ülkemizde bereketli kış aylarının devam etmesi nedeniyle ekinlerin yeşerdiğini ancak bundan sonrası için kendilerine düşen görevlerden olan yabancı ota karşı ilaçlama için zirai ilaç almak gerektiğini belirterek, bu konudaki sitemlerini paylaştılar.
Zirai ilaç almak için ya kooperatiften borçlanacaklarını veya nakit olarak ziraatçilerden alım yapacaklarını dile getiren çiftçilerimiz, ancak gerek dövizin yükselişi gerekse geçmiş yıla göre ilaç fiyatlarının yükselmesi ve mazotun iki kat artması nedeniyle ilaç almak için niyetlenemediklerini ifade ettiler.
Artan maliyetler karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen çiftçilerimiz, hükümetin Kasım ayı sonunda ödediği kuraklık tazminatının ilk taksitinin ardından geriye kalan kuraklık tazminatlarının ödenmesi durumunda hareket edeceklerini belirttiler.
Ülkemizde üretimin devam etmesi için hükümetin bazı alanlarda desteğini zamanında üreticiye ulaştırması gerektiğini vurgulayan çiftçi vatandaşlarımız “İş işten geçtikten sonra destek verilmesinin anlamı olmaz” diye de sözlerine eklediler.
 
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