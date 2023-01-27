Çevreyi kirletenlere ceza olmazsa bu görüntüler değişmeyecek

Ayaklı Gazete’ye Ozanköy’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkede her geçen gün başıboşluğun arttığını ve bunu toplumun içselleştirirken, kurumlarında buna sessiz kaldığını savunarak bize yaşadığı bölgede şahit olduğu bazı şeyleri fotoğraflayarak gönderip sitemlerini paylaştı.

Ozanköy sakini vatandaşımız, yaşadığı sokakta bazı ev sahiplerinin kendi bahçelerinde

Temizlik yapacak diye sokağı kirlettiğini ve buna kimsenin ses çıkarmadığını söyleyerek “Sadece ben miyim rahatsız olan? Çöp atmanın da, çöp toplamanın da bir günü ve de bu tip çöplerin bir bedeli olması gerekmez mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi yolun yarısını işgal eden dallar, kaldırımı işgal eden molozların gelişi güzel çevre bırakılan eşyaların olduğuna dikkat çeken vatandaşımız “Efendim adam bahçesini temizlemiş. Ceza olmazsa bizim halkımızın anlayışı asla değişmeyecek” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

