Çevreye çöp ve moloz dökenler için yasalar çalıştırılmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’da yaşayan insanların çevre bilinci olmadığını savunarak bize gönderdiği bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöp ve molozların Sosyal Konutlar bölgesinde bulunan küçük bir yeşil alan olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, buraya çöp dökülmesinin yasak olmasına karşın sürekli olarak bölge sakinlerinin çöp ve molozlarını bıraktığını söylediler.

Belediye ekiplerinin neredeyse her birkaç haftaya bir buraya dozerle gelerek çöp ve molozları temizlediğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız “Buraya dökülen çöp ve molozlar hem kötü bir görüntü hem de etrafa kötü kokular yaymakta. Hatta buralardan belki de hastalıklar bile yayılmakta. Fakat bunun farkında bile olmayan insanlar bu bölgede yaşıyorlar” dediler.

Burası ve bunun gibi şehir içerisinde boş alanlara çöp ve moloz bırakanların cezalandırılmadığı sürece bu kötü görüntülerin devam edeceğini vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız yasaların çalıştırılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

