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Çayırova sahili birilerine mi peşkeş çekilecek?

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Çayırova sahili birilerine mi peşkeş çekilecek?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesinin güzel sahili olan köylerinden Çayırova köyü sakinleri, yıllar önce köy muhtarlığına plaj ve piknik alanı yapılması için verilen sahilin bir iki karavanla başlayan şimdilerde ise 50 karavan civarına ulaşan sağlıksız bir büyümeyle karşı karşıya olduğunu belirterek bu konuyla ilgili bir fotoğraf göndererek isyanlarını paylaştılar.
“Fotoğrafta görülen burası Çayırova Muhtarlığına plaj ve piknik alanı yapılması için deniz sahilinde verilen bir bölge. Yıllardır burada 2-3 karavanla başlayıp şimdilerde 50-60 çıkan ve her geçen gün artan düzensiz sağlıksız bir büyüme mevcut” diyen bölge sakinleri, Belediye olarak buraya projeler yapıldığını halk yararına kullanılacak bir alan yaratılması hedeflendiğini ve projenin Şehircilik Dairesi’nde olduğunu söylediler.
Ancak bu bölgeden rant sağlamaya çalışan birilerinin son günlerde Bakanlık bakanlık gezdiğini öğrendiklerini belirten bölge sakinleri, burayı kiralamak ve karavan çadır turizmi yapmak için alma uğraşı içerisinde olan kişiler olduğunu kaydettiler.
Bölge sakinleri “Alır mı alamaz mi bilmeyiz, verirler mi vermezler mi onu da bilemeyiz. Bildiğimiz birşey var bunu halktan alıp kişiye verecek kişi ve/veya kişiler vatan hainidir. Biz uyumayacağız. Uyuyanı da uyandıracağız. Bunda ihmali olanları, sebep olanları da unutmayacak unutturmayacağız.” diyerek sahillerini birilerine peşkeş çektirmemek için mücadele başladıklarını sözlerine eklediler.
 
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