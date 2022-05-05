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“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”

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“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bayram öncesindeki hafta sonu uzun süredir gitmek istedikleri ülkemizin en doğusundaki Zafer Burnu’na gitmek için yola çıktıklarını ancak Dipkarpaz bölgesindeki yollardan dolayı geri dönmek durumunda kaldıklarını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız “Zafer Burnuna hade git. Gidebilirsen. Karpaz yollarından hade geç. Gecebilirsen. Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez” diyerek bölgeye gelen kişilerin veya turistlerin bin pişman olarak geri döndüğünü iddia ettiler.
Ülkede her şeyin adeta döküldüğünü ancak yolların her geçen gün kötüleştiğini bundan en fazla etkilenin de turizm olduğunu savunan vatandaşlarımız “Turizm mi dediniz? Evet turizm. Turızm görmediğini görmek, gittiğin ülkeyi tanımak değil mi? Böyle karayolu görmek mümkün mü? Yine de biz tanıtımda hata yapmayalım. Yolları eşeklere doğal ortam olsun diye asfalt dökmeyiz deyin” diyerek yetkililere gönderme yaptılar..
 
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