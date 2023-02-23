“Buna nasıl izin verildi anlamak mümkün değil”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin tam bir traji komik durumların yaşandığı memleket haline geldiğini ifade ederek, geçtiğimiz gün Esenköy bölgesinde çektikleri bir fotoğrafı bizlere göndererek düşüncelerini paylaştılar.

Fotoğrafta görüldüğü gibi yolun ortasında bir elektrik direğinin bulunduğunu ifade ederek, bunun nasıl olabileceğini sorgulayan vatandaşlarımız, “İnsanlarımız buna nasıl izin verdi anlamıyoruz” dediler.

Bu direğin olduğu yerden yolun nasıl geçirildiğini sorgulayan vatandaşlarımız, “Hiç mi gece olduğu zaman birilerinin bu yolu kullanmak isteyeceğini düşünmediler? Yoksa bu yolu araçların kullanılması için değil de eski zamanlarda olduğu gibi eşeklerin kullanması için mi yaptılar?” diye sitem ettiler. Ama burasının KKTC olduğunu unutmamak gerektiğini belirten vatandaşlarımız, artık burada her şeyin olabileceğini sözlerine eklediler.

