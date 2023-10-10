Bulaşıcı hastalıklara davetiye

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri, bölgenin en işlek yerlerinden biri olan Mağusa Büyük Sanayi bölgesinin içinden bazı fotoğrafları bizlerle paylaşarak bölgede büyük tehlikenin kol gezdiğini dile getirerek uyarıda bulundular.

Fotoğrafta görülen yol kenarlarındaki suyun kanalizasyon hattının taşmasından dolayı oluştuğunu söyleyen bölge sakinleri “Bu bölgede çeşitli bulaşıcı hastalıkların görülmesi an meselesi. Bulaşıcı hastalıklara adeta davetiye çıkarılıyor. Bunun yanında Batı Nil Virüsü taşıyan sineklerin üremesi de kaçınılmaz” diyerek endişelerini paylaştılar.

Bir an önce bölgeye müdahale edilmesinin gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, kış aylarının yaklaştığı bugünlerde bu tehlikenin daha da büyü0memesi için hemen müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

