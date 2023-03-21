Bu vicdansızlık kabul edilemez

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mehmetçik bölgesinden bazı hayvansever vatandaşlarımız, kendini bilmez hayvan düşmanı bazı kişilerin geçtiğimiz günlerde yaptıkları zehirlemeler sonucunda birçok köpeğin öldüğünü belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde bazı kişilerin Mehmetçik'ten Yedikonuk ovasına doğru zehirleme yaptıklarını ve birçok başıboş köpeğin bu zehirli yiyeceklerden dolayı zehirlenerek öldüğünü gördüklerini söylediler.

Vatandaşlarımız “Bu masum hayvanların suçu ne ki de böyle acımasızca zehirleniyorlar. Bazı kişilerin cipli köpekleri de bu zehirli yiyeceklerden yemeleri sonucunda zehirlenerek öldüğünü öğrendik. Bu vicdansızlığı yapanları Allah’a havale ediyoruz” diyerek yetkilileri bu konuda harekete geçmeye davet ettiler.

