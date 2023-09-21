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“Bu tarihi yapılara sahip çıkalım”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde tarihi eserlere sahip çıkılmadığını ifade ederek bu tarihi eserlerin adeta yok edilmesi için çaba sarf edildiğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitem ettiler.

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“Bu tarihi yapılara sahip çıkalım”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde tarihi eserlere sahip çıkılmadığını ifade ederek bu tarihi eserlerin adeta yok edilmesi için çaba sarf edildiğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitem ettiler.
Son birkaç ay içinde birçok kez fotoğraftaki Mağusa Surlariçi’ne giriş olan tarihi sur kapılarının tahribata uğradığını söyleyen vatandaşlarımız, bu kapıların tarihi miraslar olduğunu ve onlara sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın bir insanlık borcu olduğuu ifade ettiler. 
Vatandaşlarımız “Sayın Kuzey Kıbrıs ilgilileri, tarihi eser ve turizmden sorumlu sayın bakanlar, tüm ilgililer; aşağıdaki fotoğraflarla gösterilen olayları artık görmek istemiyoruz. Lütfen bizim kadar hassas olup turizmden tarihi eserlere ve kültür varlıklarına kadar koruyun ve bunlara verilecek her zararda kalbinizde bir sızı duyun veya artık bu gibi olayların olmaması için tedbir alıp ilgilenin” diyerek çağrıda bulundular.
 
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