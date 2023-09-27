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“Bu şekilde 40 yıl daha bir adım ileriye gidemeyiz”

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“Bu şekilde 40 yıl daha bir adım ileriye gidemeyiz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda yolların çöp ve molozlarla dolduğunu ifade ederek, bunun nedeninin fotoğrafta görülen araçtakiler gibi araçlarından etrafa çöp ve moloz gibi şeyleri fırlatanlar olduğunu dile getirdiler.
Dün öğle saatlerine doğru Girne - Çatalköy yolunda ilerledikleri sırada fotoğrafta görülen önlerindeki araçtan, sürekli camdan küçük küçük kağıt ve benzeri molozları yolla atıklarını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Biz kornaya bastık, araçtaki gençler bize baktılar, el hareketiyle atmayın dedik, daha çok atmaya başladılar” diyerek yaşadıkları bu olayı aktardılar.
Böyle insanlar oldukça 40 yıl daha ileri gidemeyeceğimize vurgu yapan duyarlı vatandaşlarımız, “Çok ayıp! Bu şekilde bu adada bir adım ileriye gidemeyiz” diye konuştular.
İnsanların çevreye ve esasında kendilerine karşı biraz daha saygılı olması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız sitemlerini paylaştılar.
 
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