“Temizlikçi burası belediyeye ait değil diyor. Ama Belediye arabamı buraya park edince cezayı basıyor. Bu nasıl bir zihniyet? Kim bu ekibin sorumlusu?”



Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan Salamis Caddesi üzerinde işyeri bulunan bir vatandaşımız, Mağusa’da belediyenin hizmetlerine akıl sır erdiremediklerini dile getirerek dün yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardı.

Sabah saatlerinde işyerini açtıktan sonra Mağusa Belediyesi’ne bağlı temizlik şubesi ekibinden bir çalışanın iş yerinin önündeki ana yolu süpüreni gördükten sonra yanına giderek ondan kaldırımı da süpürmesini rica ettiğini ifade eden vatandaşımız, aldığı cevap karşısında şok yaşadığını belirtti.

Vatandaşımız temizlik şubesi çalışanla arasındaki diyaloğu şöyle paylaştı. “Yolları süpüren kardeşim kaldırımı süpürebilir misin? diyorum bana ‘hayır orası belediyeye ait değil’ diyor” diyerek şaşkınlığını paylaştı.

Öte yandan kendisinin arabasını kaldırıma park edince belediye ekiplerinin cezayı hemen kestiğini belirterek “Temizlikçi burası belediyeye ait değil diyor. Ama Belediye arabamı buraya park edince cezayı basıyor. Bu nasıl bir zihniyet? Kim bu ekibin sorumlusu?” diye sorguladı.

