banner875
banner885
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
5 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
18 0
 
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
564 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
36 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
19 0
banner878
banner887

Bu nasıl bir kampanya?

banner898

banner825
Bu nasıl bir kampanya?
banner892
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda bazı marketlerin yeni yıl kampanyası altında resmen insanlarla dalga geçtiğini iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Geçtiğimiz gün gittikleri yenile isim değiştiren bir zincir markette dolaşırken gözlerine çarpan ‘Peynirde büyük yeni yıl kampanyası’ etiketi üzerine yaklaşıp peynir reyonunu inceledikleri zaman şok yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Nice kampanyalı satış yapıyorlar. Ama resmen insanları kazıklıyorlar” diye konuştular.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi teklisi 45.90 TL olan ürünün ikilisinin kampanya fiyatının tekliden daha pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Aynı gramajda 2. ürünü al, 6.1 TL daha fazla öde. Bu nasıl bir kampanya anlamadık. Resmen müşteriyle dalga geçiyorlar” dediler.
Vatandaşlarımız bu ürünleri satan marketin fiyatlarını düzenleyenlerin ya matematiğinin zayıf olduğunu ya da birilerinin toplama yaparken 8 yerine 9 yazdığını söyleyen vatandaşlarımız “biz iyi niyetli düşünüyoruz, ama belki de bu bir stratejidir” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.