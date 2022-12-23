Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda bazı marketlerin yeni yıl kampanyası altında resmen insanlarla dalga geçtiğini iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz gün gittikleri yenile isim değiştiren bir zincir markette dolaşırken gözlerine çarpan ‘Peynirde büyük yeni yıl kampanyası’ etiketi üzerine yaklaşıp peynir reyonunu inceledikleri zaman şok yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Nice kampanyalı satış yapıyorlar. Ama resmen insanları kazıklıyorlar” diye konuştular.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi teklisi 45.90 TL olan ürünün ikilisinin kampanya fiyatının tekliden daha pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Aynı gramajda 2. ürünü al, 6.1 TL daha fazla öde. Bu nasıl bir kampanya anlamadık. Resmen müşteriyle dalga geçiyorlar” dediler.

Vatandaşlarımız bu ürünleri satan marketin fiyatlarını düzenleyenlerin ya matematiğinin zayıf olduğunu ya da birilerinin toplama yaparken 8 yerine 9 yazdığını söyleyen vatandaşlarımız “biz iyi niyetli düşünüyoruz, ama belki de bu bir stratejidir” diyerek sözlerini tamamladılar.

