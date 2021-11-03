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“Bu görüntülerden utandık”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde çevremize ne kadar değer verdiğimizin en büyük göstergesinin park alanları ve yolların bazı yerlerinde bulunan cepler olduğunu ifade ederek, buraların temizliğinin çevreye verdiğimiz değeri ortaya koyduğunu söylediler ve bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla anlatmak istediklerini paylaştılar.

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“Bu görüntülerden utandık”
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Geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa’dan Girne’ye doğru araçlarıyla giderken Girne’nin girişindeki Ciklos mevkiinde muhteşem manzarayı görüntülemek, fotoğraf çekmek için durduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Durduğumuza, duracağımıza pişman olduk! O cebin halini görünce adeta sinir küpüne döndük. Her tarafta molozlar ve şişeler atılıydı” diye konuştular.
Fotoğrafta görüldüğü gibi çöplüğü andıran bu görüntüler nedeniyle manzaranın güzelliğinin yok olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Ve ne yazık yanımızda yabancı turistler de vardı. Gerçekten utanç verici” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Ülkemizin adeta çöplüğe dönüşüne artık bir dur demenin zamanı geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, herkesi biraz daha sorumlu davranmaya davet ettiler.
 
 
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