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“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”

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“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
 
 
Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız genelde cumartesi günleri çocuklarla çarşı gezisi yaptıklarını belirterek “Ama artık onu da yapamayacağız sanırım” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Bu arasta ziyaretlerinin çok kısa olmasına karşın hiç beklemedikleri miktarda bir para harcadıklarını belirten vatandaşımız “Bugün yarım saatte dondurma ve kahveye 150 TL ödedik arastada. Eski helvacı önünde Maraş dondurmacısı. Adam oynayarak veriyor dondurmayı. Klasik Maraş usulü. Çocuklar bayılıyor buna. Gittik sıra bekledik. Önümüzde turistler vardı. 2 çocuk 1 yetişkin birer top dondurma aldılar. Dolar ödeyeceklerini söylediler. Adam “ten dolar” dedi turistlere. 3 top dondurma 10 Dolar!” diyerek yaşadıkları şaşkınlığı bizlerle paylaştı.
Sıra kendilerine geldiğini ve birer top da kendilerinin aldığını ifade eden vatandaşımız “Fiyat sorduk, ‘küçüğe almadım dedi 50 TL verin tamamdır!’ diyince biraz rahatladım” dedi.
Daha sonra taze çekilmiş Kahve almak ve alırken de birer kahve içmek için kahveciye uğradıklarını belirten vatandaşımız “1 fincan kahve 15 TL, 2 fincana 30 TL verdik. 250gr da aldık 42,50 TL. Çocuklara ekstra birer bardak su aldık, o ikisi de 6 TL. Kısaca Arastaya da gidemeyeceğiz bu gidişle” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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