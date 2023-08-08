Bu fotoğraf ülkemizdeki devlet dairelerinin özetidir

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız geçtiğimiz günlerde gittikleri Mağusa’daki Tapu Dairesi’nde karşılaştıkları fotoğraftaki durumla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Mağusa Tapu Dairesi, bir dönüm tarlaya 60 bin TL vergi kesildiği yerde personelin oturup işlem yaptığı sandalyesinin durumu bu fotoğrafta görülüyor” diyerek çalışanların mutlu olmadığı bir ortamda verim nasıl alınacağını sorguladılar.

Ülkemizde devlete son zamanlarda en çok gelir getiren dairelerinden biri olan Mağusa Tapu Dairesi çalışanlarının oturduğu bürosit koltuğun kollarının iplerle sabitlenmesinin çok çirkin bir görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, çalışanların bu durumu haketmediğini savundular.

Günde neredeyse milyon TL’lik işler yapan çalışanlara layık görülen bu koltuğun ülkemizin ne duruma geldiğinin göstergesi olduğunu savunan vatandaşlarımız “Devletimiz o kadar kötü yönetiliyor bu fotoğrafta belli oluyor. Çünkü kırılan koltuğu değiştirmek için hiçbir çalışan adım atmıyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

