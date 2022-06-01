Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde nüfusun her geçen gün arttığını gözlemlediklerini belirterek bu artışla birlikte yerel yönetimlerin bazı işleri aksatmaya başladığını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa Polis Müdürlüğü arkasında bulunan bir apartmanın park yeri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, çöplerin adeta yığın yapılarak bölgedeki kişiler tarafından gelişi güzel bırakıldığını kaydettiler.

Bugünlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle bu şekilde bırakılan çöplerin koktuğunu ve adeta bir sinek üreme merkezine dönüştüğünü vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Bu şekilde açıkta bırakılan çöpler hastalığa davetiye çıkarmakta. Belediye belli ki her gün buraya uğramıyor. Ancak bölge sakinleri birleşip bir çöp konteyneri alsalar bu çirkin görüntüler ve kötü kokular ortaya çıkmayacak” diye konuştular.

Herkesin yaşadığı çevreye biraz daha duyarlı olması gerektiğini ve bunun yapılması halinde daha güzel günler görebileceğimizi söyleyen vatandaşlarımız, ancak herkes sorumluluktan kaçarsa çöplerin içinde boğulacağımızı sözlerine eklediler.

