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“Bu çile ne zaman bitecek?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan birçok vatandaşımız, Lefkoşa içinde veya Lefkoşa Sanayi ile Haspolat Sanayi bölgelerinde çalışan kişilerin gerek sabah saatlerinde gerekse akşamüzeri iş çıkışlarında yaşadıkları trafik yoğunluğu nedeniyle artık illallah çektiklerini ifade ederek, bu konudaki görüşlerini dile getirdiler.

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“Bu çile ne zaman bitecek?”
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Yıllardır devam eden trafik çilesinin ne zaman biteceğini sorgulayan  vatandaşlarımız “Sabahleyin gerek Girne’den, gerek Güzelyurt’tan gerekse Mağusa bölgesinden Lefkoşa’ya girmek isteyen sürücüler adeta ömürlerinden ömür tüketiyorlar. Neredeyse 1 saatten fazla vakti Lefkoşa içinde harcıyorlar. Yine aynı sorun akşamüzeri 3 ile saat 6 arasında yaşıyoruz” diye konuştular.
Bu çilenin çevre yolları bitince sona ereceğini söyleyen yetkilerin neden bu çevre yollarını bitirmek için çalışmadıklarını sorgulayan vatandaşlarımız ilerleyen günlerde bu yolların bitirilerek devre sokulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydettiler.
Gerek sürücülerin kaybettiği zamanın gerekse araçların tükettiği yakıtın ülke ekonomisi için büyük kayıp olduğunu ifade eden sürücülerimiz yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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