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“Bozulan trafik ışıklarına trafik polisi koymak çok mu zor”

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“Bozulan trafik ışıklarına trafik polisi koymak çok mu zor”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Sanayi Işıkları olarak bilinen bölgenin trafik ışıklarının cumartesi gününden beridir devre dışı kaldığını ve burada zaman zaman trafik kaosu yaşandığını söyleyerek sitemlerini paylaştılar.
Gerek Gönyeli’den gelerek Mağusa’ya gitmek isteyenlerin gerekse Lefkoşa içinden Sanayi bölgesine veyahut Sanayi bölgesinden Lefkoşa içine gitmek isteyenlerin kullandığı trafik ışıklarının devre dışı kalması sonrasında buraya sabah saatlerinde polis konularak trafiğin yoğunluğunun azaltıldığını söyleyen vatandaşlarımız ancak daha sonra polisin buradan ayrılmasıyla burasının bir kaos alanı olduğunu trafiğin sıkıştığını belirttiler.
Vatandaşlarımız “Gün boyunca buraya 2 trafik polisi koyarak buranın sıkışmasını önlemek çok mu zor yani. Madem ki 3 gündür burasının ışıklarının sorunu çözülemedi, neden buraya 2 polis konulup trafik akışı sağlanmıyor. Yoksa sürücülere eziyet çektirmek polisin ve devletin hoşuna mı gidiyor” diyerek şikayetlerini dile getirdiler.
 
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