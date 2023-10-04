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“Böyle duyarsızlık olmaz”

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“Böyle duyarsızlık olmaz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde insanların çevreye karşı duyarlılıklarının gün geçtikçe azaldığını gözlemlediklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Bize Lefkoşa’dan ulaşan vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen yer Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartmanın önünden çekilmiştir. Fotoğrafta da görüldüğü gibi molozlar yol kenarına bırakıldı. Böyle duyarsızlık olmaz. Sanki de çöplükmüş gibi buraya bırakılan molozlar hem çevre kirliliği hem görüntü kirliliği yaratmakta” dediler.
Bu molozları bırakanların ev sahipleri mi yoksa inşaatı yapan şirket veya kişiler mi olduğunu çok merak ettiklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bu molozlar umarız kısa zaman içinde buradan kaldırılır. Bunun için illaki belediye ekiplerinin yapmasını beklememek gerekir” dediler.
Çevresini kirleten insanların evinin de kirli olduğunu savunan vatandaşlarımız, ülkemize gelen turistlerin bu çevre kirliliğinden dolayı bir daha buraya gelmek istemeyeceğini sözlerine eklediler.
 
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