Böyle çöp toplama olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız, evinin önüne yerleştirdiği çöp bidonunun 3 ay için kullanılmaz hale geldiğini dile getirerek bize gönderdiği fotoğraflarla Girne Belediyesi Temizlik Şubesi çalışanlarına sitem etti.

Vatandaşımız “Üzerinde resim 2 yazan fotoyu paylaşalı daha bir ay olmadı. Bu çöp bidonu daha 3 ay oluyor alınalı. Diğer resim de bugün temizlik görevlileri çöpleri topladıktan sonraki hali” diyerek çöp bidonunu halini paylaştı.

Ne yapacağını bilemediğini söyleyen vatandaşımız “Yani napayım savurayım çöpleri sokağa, yoksa özel çelikten çöp lengeri mi yaptırayım. Ayıptır yahu gerçekten usandık artık.” dedi.

Bu yapılanın kabul edilir olmadığını ifade eden vatandaşımız çöp toplayıcısı belediye çalışanlarına seslenerek “Ben gidip belediyenin bir malına zarar verir miyim? Yani çöpleri da Başkan toplasın, hangi birine yetişsin. Biraz olsun yaptığınız işe saygınız olsun” diyerek isyanını paylaştı.

