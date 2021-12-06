Böyle çöp toplama mı olur?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, kaldıkları apartmana ait çöp bidonlarının fotoğrafını bizlerle paylaşarak isyan ettiler.

Apartmanda kaldıkları için genelde evsel atık ve çöplerin çöp konteynerlerine bırakıldığını ve bu konteynerlerin ise çöp kamyonlarına boşaltıldığını anlatan vatandaşlarımız “Ancak bizim çöp konteyneri boşaltılmayı bir kenara bırakın parçalanarak öylece bırakıldı” diyerek sitem ettiler.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi çöp konteynerlerinin bir tekerleğinin olduğu bölgenin parçalanarak öylece bırakıldığını söyleyen apartman sakini vatandaşlarımız “Sanki de çöp konteyneriyle savaş edip parçalayarak bıraktılar. Bu konteyneri biz bedava almadık. Bu zamlarla şu anda bu konteynerin fiyatı Allah bilir ne kadar oldu” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Çöpçülerin bu şekilde sorumsuzca hareket etmelerine bir anlam veremediklerini ifade eden apartman sakinleri “Şimdi biz çöplerimizi nereye atacağız. Sokaklara mı yoksa yollara mı bırakalım? Çöp toplamanın da bir şekli olması gerek. Böle çöp toplama mı olur? ” diyerek sözlerini tamamladılar.

